"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي أطلق سراح الرعاة الـ3 الذين كان اعتقلهم في محيط عين عرب - الوزاني صباح اليوم وقام بتسليمهم إلى قوات "اليونيفيل"

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