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وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو: سنعمل على تعزيز السلام في العالم وتفادي الصراعات

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:16
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