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رويترز: المانحون يرفضون المساهمة بإعمار غزة ما دامت حماس تحكم القطاع

Lebanon 24
22-01-2025 | 01:40
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