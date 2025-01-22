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الرئيس المصري: سنسعى لإعادة الخدمات لقطاع غزة ليصبح قابلا للحياة ومنع أي محاولات للتهجير

Lebanon 24
22-01-2025 | 07:17
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