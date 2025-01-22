Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: العثور على مسيرة قرب "يتسهار" شمالي الضفة ويتم التأكد ما إذا كانت تحمل متفجرات

Lebanon 24
22-01-2025 | 08:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون بفرض "السيادة" الإسرائيلية على منطقة الأغوار بالضفة الغربية
lebanon 24
22/01/2025 20:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12 الإسرائيلية" عن نتنياهو: الرئيس ترامب سيدعم إسرائيل بشكل كامل في العوده إلى الحرب إذا تم انتهاك الاتفاق
lebanon 24
22/01/2025 20:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: بن غفير وسموتريتش صوّتا ضد الصفقة في اجتماع "الكابينت" وسيبدأ اجتماع الحكومة قريباً
lebanon 24
22/01/2025 20:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ الاستعداد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل
lebanon 24
22/01/2025 20:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2025-01-22
13:34 | 2025-01-22
13:32 | 2025-01-22
13:31 | 2025-01-22
13:30 | 2025-01-22
13:26 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24