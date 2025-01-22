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سي إن إن عن مسؤولين: السلطات الأميركية أمرت آلاف الجنود الإضافيين بالانتشار على الحدود مع المكسيك

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:52
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