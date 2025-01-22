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يديعوت أحرونوت عن مصادر: مباحثات رئيسي الموساد والشاباك بالقاهرة تتضمن المرحلة الثانية وإدخال المساعدات وإدارة معبر رفح

Lebanon 24
22-01-2025 | 12:38
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