16
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث: قتيلان و18 جريحًا في 5 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
22-01-2025
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث
23/01/2025 10:01:04
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 قتلى و10 جرحى في 12 حادث سير
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 قتلى و10 جرحى في 12 حادث سير
23/01/2025 10:01:04
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 جرحى في 5 حوادث
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 جرحى في 5 حوادث
23/01/2025 10:01:04
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث قتيل و 4 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث قتيل و 4 جرحى
23/01/2025 10:01:04
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه
Lebanon 24
صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه
05:30 | 2025-01-22
22/01/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة ابنتها.. ممثلة شهيرة تُغادر لبنان إلى لندن (صورة)
Lebanon 24
برفقة ابنتها.. ممثلة شهيرة تُغادر لبنان إلى لندن (صورة)
04:41 | 2025-01-22
22/01/2025 04:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت بقوّة على الأرض.. إليكم بالفيديو ما حدث مع ميريام كلينك!
Lebanon 24
سقطت بقوّة على الأرض.. إليكم بالفيديو ما حدث مع ميريام كلينك!
06:48 | 2025-01-22
22/01/2025 06:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"
Lebanon 24
بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"
07:28 | 2025-01-22
22/01/2025 07:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف بعد العثور على سمكة يوم القيامة.. هل تُؤشّر إلى وقوع زلزال قريباً؟
Lebanon 24
هلع وخوف بعد العثور على سمكة يوم القيامة.. هل تُؤشّر إلى وقوع زلزال قريباً؟
06:38 | 2025-01-22
22/01/2025 06:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:46 | 2025-01-23
موقع والا عن مصدر عسكري إسرائيلي: حماس تعمل على مدار الساعة لإعادة تأهيل مقاتليها وبناء قوتها وتجنيد عناصر جديدة وإن بمهارة أقل ومن دون بنية تحتية قوية
02:36 | 2025-01-23
حماس: سيسمح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها في اليوم السابع للاتفاق
02:35 | 2025-01-23
وزير دفاع إسرائيل: سنواصل العمل بقوة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في جنين
02:28 | 2025-01-23
حماس: في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين دون تفتيش
02:21 | 2025-01-23
الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية: الاحتلال يحتجز جثماني شهيدي عملية بلدة برقين غرب جنين
02:19 | 2025-01-23
عضو الكنيست موشيه سعادة المقرب من نتنياهو: رئيس الحكومة قال إنه تم إيقاف الحرب لإعادة المختطفين وستستأنف
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
23/01/2025 10:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24