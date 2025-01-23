Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: انتخاب الرئيس اللبناني يساهم في نجاح جهود إعادة الإعمار واستمرار وقف إطلاق النار
lebanon 24
23/01/2025 20:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ علي الخطيب: نحن على ثقة ويقين بان الرئيس جوزاف عون يحمل المواصفات والإرادة لتطبيق خطاب القسم والوحدة الوطنية الحقيقية لحماية لبنان وسيادته وتحريره من العدو الإسرائيلي
lebanon 24
23/01/2025 20:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد: بفرح ظاهر استقبل اللبنانيون انتخاب رئيس جمهوريتهم وتحدث خطاب القسم بلغة اللبنانيين وصاغ أوجاعم ومخاوفهم وحلق مع آمالهم وتطلعاتهم كأننا أمام زمان أفُل وزمن آخر لم يُولد ولم نستبين بعد ملامحه ومآلاته
lebanon 24
23/01/2025 20:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة
lebanon 24
23/01/2025 20:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:24 | 2025-01-23
13:12 | 2025-01-23
12:53 | 2025-01-23
12:49 | 2025-01-23
12:48 | 2025-01-23
12:48 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24