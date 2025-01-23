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المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية: أغلب الفلسطينيين ما زالوا في مواقع نزوحهم بغزة

Lebanon 24
23-01-2025 | 16:18
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