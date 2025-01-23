Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مستعد للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق وأريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
23-01-2025 | 17:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لـCNN: الملف الرئيسي سيكون ترتيب لقاء بين بوتين وترامب خلال الأشهر المقبلة
lebanon 24
24/01/2025 04:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
lebanon 24
24/01/2025 04:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلم من السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف رسالة تهنئة بانتخابه من الرئيس فلاديمير بوتين
lebanon 24
24/01/2025 04:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: ترامب سيكون حاسما فيما يتعلق بالحرب وقد يساعدنا على وقف بوتين
lebanon 24
24/01/2025 04:04:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-01-23
18:58 | 2025-01-23
18:40 | 2025-01-23
18:30 | 2025-01-23
18:00 | 2025-01-23
17:48 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24