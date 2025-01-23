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هيئة بحرية بريطانية: سفينة حربية تقترب من سفينة تجارية وتطلب منها التوجه إلى ميناء في المياه الإقلمية الإيرانية
Lebanon 24
23-01-2025
|
23:22
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