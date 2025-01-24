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الرئيس العراقي لسكاي نيوز عربية: غياب قانون النفط والغاز تسبب بأزمة في إدارة النفط بإقليم كردستان والحكومة المركزية

Lebanon 24
24-01-2025 | 00:26
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