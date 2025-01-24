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وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا للرئيس عون: زيارتنا هي للدعم والتأييد والاعراب عن الالتزام بالوقوف الى جانب لبنان

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:38
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