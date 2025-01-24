Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا تدعو لإرسال بعثة مساعدة دولية لغزة عقب انسحاب إسرائيل

Lebanon 24
24-01-2025 | 08:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: يتوقع أن بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة الحدودية ستشرف على إدارة معبر رفح
lebanon 24
24/01/2025 19:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد التوترات الأمنية في غزة.. فرنسا تدعو إسرائيل لـ "ضبط النفس"
lebanon 24
24/01/2025 19:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات للعودة الى القرى الحدودية صباح الأحد.. عون يتحدث عن ضمانات دولية لانسحاب إسرائيل
lebanon 24
24/01/2025 19:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: صوّتنا لصالح قرار الجمعية العامة بطلب رأي العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
lebanon 24
24/01/2025 19:31:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2025-01-24
11:55 | 2025-01-24
11:53 | 2025-01-24
11:52 | 2025-01-24
11:45 | 2025-01-24
11:31 | 2025-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24