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يسرائيل هيوم: عائلات المختطفين تغلق شارع أيالون في تل أبيب وتطالب بتنفيذ صفقة التبادل كاملة لإعادة الجميع

Lebanon 24
24-01-2025 | 10:33
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