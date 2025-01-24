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وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي يستهدف مركبة في بلدة قباطية بجنين يوقع عددا من الإصابات بعضها حرجة

Lebanon 24
24-01-2025 | 12:09
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