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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تدرس ما إذا كانت سترد على مخالفة حماس لكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن

Lebanon 24
24-01-2025 | 13:16
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