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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم لا يزال خطيرا

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:37
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