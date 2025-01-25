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"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية معززة بعدد من الجرافات والدبابات والآليات تتوغل الآن من اطراف حولا الغربية باتجاه وادي السلوقي

Lebanon 24
25-01-2025 | 00:27
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