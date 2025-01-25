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"لبنان 24": دبابتا ميركافا برفقة جرافة عسكرية تقوم بتجريف طريق وادي السلوقي عند مفرق قبريخا وبني حيان

Lebanon 24
25-01-2025 | 03:24
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