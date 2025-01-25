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القناة 12: كبار المسؤولين الأمنيين وهم رئيس الأركان ورئيسا الشاباك والموساد يشرفون على عملية تسلم المختطفات

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:28
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