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ديوان نتنياهو: لن نسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المختطفة أربيل يهود
Lebanon 24
25-01-2025
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05:46
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