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وزير الخارجية البريطاني: يجب تنفيذ كافة مراحل اتفاق غزة بالكامل ومنها الإفراج عن جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات

Lebanon 24
25-01-2025 | 06:41
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