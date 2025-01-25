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وزير الخارجية البريطاني: يجب تنفيذ كافة مراحل اتفاق غزة بالكامل ومنها الإفراج عن جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات
Lebanon 24
25-01-2025
|
06:41
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