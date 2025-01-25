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وكالة الأنباء السورية: إدارة الأمن العام تصادر كميات من الأسلحة والذخائر في القرداحة في ريف اللاذقية من فلول النظام السابق

Lebanon 24
25-01-2025 | 07:46
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