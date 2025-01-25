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الخارجية القطرية: ضمن عملية التبادل الثانية يعلن الوسطاء تسليم 4 إسرائيليات مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني

Lebanon 24
25-01-2025 | 08:59
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