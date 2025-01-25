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هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي: لا صحة لأنباء تسليمنا مقطع فيديو يظهر أربيل يهود على قيد الحياة

Lebanon 24
25-01-2025 | 12:29
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