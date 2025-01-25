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لجنة حماية الصحفيين: نحث الاتحاد الأوربي على الدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاستهداف المتعمد للصحفيين أثناء الحرب في غزة

Lebanon 24
25-01-2025 | 13:55
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