Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي: نحتفل اليوم بإطلاق سراح 4 رهائن إسرائيليين وهناك أهمية لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
25-01-2025 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الكندية: يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل ليتم إطلاق سراح كافة الرهائن
lebanon 24
26/01/2025 01:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية تشدد على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى
lebanon 24
26/01/2025 01:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية الجديد ماركو روبيو: فرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث ونأمل أن يعود المزيد
lebanon 24
26/01/2025 01:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: هنأت اليوم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
26/01/2025 01:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:43 | 2025-01-25
16:31 | 2025-01-25
16:13 | 2025-01-25
16:12 | 2025-01-25
15:38 | 2025-01-25
15:19 | 2025-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24