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هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش أوضح لنتنياهو أنه لن يفكك الحكومة ما دام استمرار القتال مطروحا

Lebanon 24
25-01-2025 | 15:38
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