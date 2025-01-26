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"لبنان24": مواطنون لبنانيون يتمكنون من الدخول إلى بلدة كفركلا في جنوب لبنان رغم وجود القوات الإسرائيلية فيها
Lebanon 24
26-01-2025
|
00:48
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