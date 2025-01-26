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القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي: استعداد لاستئناف الحرب حال فشل التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الثانية للصفقة

Lebanon 24
26-01-2025 | 01:27
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