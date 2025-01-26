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قيادي في حماس لـ"الشرق": نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التلكوء المقصود" وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق غزة

Lebanon 24
26-01-2025 | 01:41
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