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بتسلئيل سموتريتش: فكرة مساعدة سكان غزة بالعثور على أماكن أخرى لبدء حياة جديدة هي فكرة عظيمة

Lebanon 24
26-01-2025 | 02:41
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