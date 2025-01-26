Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مصادر: الاتحاد الأوروبي ربما يعلق عقوبات تشمل قطاعي الطاقة والنقل في سوريا

Lebanon 24
26-01-2025 | 06:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وثيقة: 6 دول في الاتحاد الأوروبي دعت لتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات كالنقل والطاقة والبنوك
lebanon 24
26/01/2025 14:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يضع شرطا "مبهما" لتخفيف العقوبات على سوريا
lebanon 24
26/01/2025 14:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ديبلوماسي أوروبي: قرار برفع العقوبات عن قطاعيّ النقل والطاقة في سوريا الإثنين
lebanon 24
26/01/2025 14:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
يورونيوز عن وثيقة داخلية غير رسمية: الاتحاد الأوروبي يضع الأسس لرفع واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا
lebanon 24
26/01/2025 14:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:45 | 2025-01-26
07:28 | 2025-01-26
07:27 | 2025-01-26
07:19 | 2025-01-26
07:10 | 2025-01-26
06:45 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24