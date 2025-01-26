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وزير الدفاع الإسرائيلي: شراكتنا مع الولايات المتحدة قوية لا تنكسر وسننتصر معا ضد الذين يسعون إلى تدميرنا

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:10
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