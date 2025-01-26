Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا ترفع الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض باريس الجوي

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا: قلقون بشدة من العملية الإسرائيلية في جنين
lebanon 24
26/01/2025 18:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون: استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف أطلاق النار ويعتبر استمراراً لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي
lebanon 24
26/01/2025 18:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون
lebanon 24
26/01/2025 18:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: فرنسا ستعقد مؤتمرا في باريس بشأن سوريا في 13 شباط المقبل
lebanon 24
26/01/2025 18:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:26 | 2025-01-26
11:24 | 2025-01-26
11:13 | 2025-01-26
11:10 | 2025-01-26
10:46 | 2025-01-26
10:45 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24