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وسائل إعلام إسرائيلية: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يزور إسرائيل الأربعاء لضمان الاستمرار في تنفيذ اتفاقي غزة ولبنان

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:58
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