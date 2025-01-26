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أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: تقدم في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود لكن لا اتفاق حتى الآن

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:38
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