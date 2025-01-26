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وسائل إعلام إسرائيلية: لم تؤكد إسرائيل بعد التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح أربِل يهود والمحادثات مستمرة وهناك تقدم

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:46
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