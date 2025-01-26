Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": تمشيط إسرائيلي كثيف باتجاه حولا ومركبا جنوب لبنان

Lebanon 24
26-01-2025 | 11:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": توغل قوة إسرائيلية مُعادية من بلدة حولا باتجاه وادي السلوقي وعناصرها يقومون بعملية تمشيط بالرشاشات في المنطقة
lebanon 24
26/01/2025 21:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الإسرائيلي يطلق رشقات نارية كثيفة باتجاه أحد المنازل عند أطراف مدينة بنت جبيل- حي الدبش
lebanon 24
26/01/2025 21:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يقوم بعمليّة تمشيط داخل الأحياء الداخلية في ميس الجبل وحولا
lebanon 24
26/01/2025 21:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إنسحاب جنود العدوّ الإسرائيلي من أطراف بنت جبيل باتجاه بلدة مارون الراس تحت غطاء ناريّ كثيف
lebanon 24
26/01/2025 21:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2025-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:48 | 2025-01-26
14:37 | 2025-01-26
14:35 | 2025-01-26
14:33 | 2025-01-26
14:27 | 2025-01-26
14:18 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24