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يسرائيل هيوم: نتنياهو يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية لمناقشة صفقة التبادل والتوتر على الحدود الشمالية

Lebanon 24
26-01-2025 | 12:27
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