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الخارجية المصرية: ندعو المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين

Lebanon 24
26-01-2025 | 15:31
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