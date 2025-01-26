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الخارجية القطرية: ستسلم السلطات الإسرائيلية قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من تشرين الاول 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى

Lebanon 24
26-01-2025 | 16:50
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