Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": سقوط جريح جراء اصابته بالقنبلة التي ألقاها العدو الإسرائيلي من طائرة استطلاع في بني حيان

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": للمرة الثانية استهدفت طائرة استطلاع مُعادية فريق الأشغال قرب النادي الثقافي في بلدة بني حيان عبر إطلاق قنبلة
lebanon 24
27/01/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 6 إصابات جراء إطلاق العدو الإسرائيلي النار على الأهالي في مارون الراس
lebanon 24
27/01/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": آليات العدو الإسرائيلي تقطع طريق بني حيان جهة وادي السلوقي
lebanon 24
27/01/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدوّ الإسرائيلي لا تزال تمنع الجيش من إزالة السواتر الترابية على طريق عيترون لاستكمال دخول الأهالي إليها وإلى بلدة بليدا
lebanon 24
27/01/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:09 | 2025-01-27
07:06 | 2025-01-27
06:56 | 2025-01-27
06:53 | 2025-01-27
06:52 | 2025-01-27
06:49 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24