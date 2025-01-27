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بلومبرغ: تركيا تتطلع لإبرام صفقة أسلحة بـ6 مليارات دولار مع السعودية

Lebanon 24
27-01-2025 | 08:10
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