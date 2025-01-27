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سموتريتش: هناك التزام بتعيين رئيس أركان هجومي ينفذ مهمة احتلال غزة ومنع حماس من السيطرة على المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
27-01-2025 | 09:06
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