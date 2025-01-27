القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش انتقد صفقة التبادل مع حماس واعتبر مشاهد عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وصور مسلحي حماس وهم يتجولون دليلا على الثمن

Lebanon 24