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اليونيسف: مستوى الاحتياجات الإنسانية لا يمكن تصوره في غزة وسط انهيار الخدمات الأساسية وحجم الدمار

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:12
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