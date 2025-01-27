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قاسم: لا شكّ أن الإنكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الإتصالات والذكاء الإصطناعي وسلاح الجو الذي غطى لبنان بكامله كانت من العوامل المؤثرة في الضربات التي وُجهت للمقاومة وهذه ثغرة كبيرة جداً وانكشفنا بسبب ذلك

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:53
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