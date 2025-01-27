قاسم: لا شكّ أن الإنكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الإتصالات والذكاء الإصطناعي وسلاح الجو الذي غطى لبنان بكامله كانت من العوامل المؤثرة في الضربات التي وُجهت للمقاومة وهذه ثغرة كبيرة جداً وانكشفنا بسبب ذلك

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